Сомнологическое оборудование – предложения UNIMEDICA

Основная задача сомнологии – исследование проблем дыхания ночью, а также диагностика нарушений сна. Специализированные кабинеты организуют в клиниках и больницах, а также санаториях. И очень важно не ошибиться, выбирая качественное и надежное стоматологическое оборудование. Вы сможете выбрать и приобрести качественное оборудование для сомнологического центра, ознакомившись в удобное для вас время с широким ассортиментом качественной продукции на сайте UNIMEDICA. Здесь представлен широкий ассортимент сомнологического оборудования, все удачно распределено в соответствующих категориях, что упростит и ускорит вопрос выбора. После того как вы определитесь с выбором оборудования, у вас есть возможность прямо на сайте оформить заказ, с быстрой и удобной доставкой.

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Для проведения исследования сна используют различные приборы снятия показателей – это может быть скрининговая система, которая диагностирует нарушения дыхания во сне, позволяет оценить опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в список следует добавить кардио-респираторную систему – для диагностики апноэ. с возможностью удаленного мониторинга в оффлайн режиме. А еще – полиграфическая система, которая собирает около десяти сигналов в свободной конфигурации и имеет преимущество в мобильности.

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Благодаря сомнологии, специалист может сделать заключение о наличии или причинах таких нарушений как парасомния и гиперсомния, нарколепсия и инсомния, синдром обструкции апноэ и гипоксия. А еще – неврологические расстройства и нарушения работы сердца. При серьезных отклонениях, необходимо проводить СИПАП-терапию. Аппарат вы сможете выбрать на сайте, приобрести с быстрой и удобной доставкой. Для настройки важно соответствие с полученными данными сомнологического обследования.