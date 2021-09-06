В МОЗ рассказали, когда в Украине возможен новый локдаун

В подавляющем числе областей пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом в эфире “Сніданку з 1+ 1” сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

“В ближайшее время Украина выйдет из “зеленой” зоны. Мы будем вынуждены ввести “желтую”, где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов”, — подчеркнул он.

Переход к “желтой” зоне Кузин назвал “условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время”.

По словам санврача, пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

На вопрос: не избежать ли нам локдауна, он сказал: “По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о “красном” уровне опасности, то он будет не раньше ноября”.