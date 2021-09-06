“Фестиваль мнений” состоялся в Северодонецке

Фестиваль мыслей – это открытая платформа для обсуждения социально важных вопросов, где каждый может озвучить свое мнение и получить обратную связь.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой районной государственной администрации.



4 сентября в Северодонецке в рамках фестиваля одновременно работали шесть локаций, на которых в течение дня прошло 25 панельных дискуссий. Эксперты и участники Фестиваля высказывали свое видение того, как спасать экологию региона и как внедрять неформальное образование, обсудили перспективы цифровизации Украины, возможность внедрения электронного голосования на выборах, ход и итоги реализации медицинской реформы и прочее.



В качестве спикера участие в одной из панельных дискуссий взял Роман Власенко – председатель Северодонецкой РГА.

Он высказал свое видение о возможности проведения электронных выборов, в частности, в громадах, находящихся в прифронтовых зонах. В ходе обсуждения было отмечено, что на первых выборах в Эстонии в 2004 году, где была возможность проголосовать онлайн, ею воспользовались 0,9 процентов избирателей, на последних в 2018 – уже 40 процентов.



Одновременно с дискуссионными площадками были организованы выставки работ «Фотомастерская важных историй», интерактивная арт-инсталляция «От Северодонецка до Львова, от Украины в Данию», мастер-класс по изготовлению сладких цветов «Сладкие фантазии» и концерт музыкальной группы из Эстонии.



5 сентября выездная локация фестиваля работала на Привольнянском плацдарме, где участники дискуссии говорили о туризме в регионе и разоблачали мифы о Луганщине.



Напомним, организаторами Фестиваля мыслей выступают Восток SOS и эстонская организация MTÜ Mondo при финансовой поддержке Программы США «Development Cooperation Partnership» (DCP), фонда сотрудничества в области развития Министерства иностранных дел Эстонии (Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium) и Посольства Эстонской Республики в Украине (Estonian Embassy in Kyiv).