“Крючка Минских соглашений больше не существует”, – Арестович

Россия потерпела политическое поражение, поскольку не смогла навязать миру свою трактовку Минских соглашений, а сами договоренности не обязательны к исполнению.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала “Дом”, передает “ДС”.

Он акцентировал, что Минские договоренности не являются международно-правовым документом, обязательным к исполнению.

“Это добровольное согласие сторон… Минские соглашения не являются обязательными. Российская Федерация прямо втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство (в том числе и в наше) то, что якобы “Минск-2″ является обязательным к выполнению по решению Совета безопасности ООН. Это прямая ложь, которую дезавуировали неоднократно, в том числе и в Совете безопасности ООН”, — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович напомнил, что в феврале Совет безопасности ООН провел заседание, приуроченное к 6-летию с момента подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

“Леонид Макарович [Кравчук] участвовал в режиме видеоконференции, а я рядом находился. И российскому представителю четко процитировали английский вариант с переводом, где сказано “приветствует и одобряет” [Минские договоренности]. Но формулировка “приветствует и одобряет” не делает обязывающими эти соглашения”, — пояснил он.

Главным признаком того, что Минские договоренности не являются обязывающими, является отсутствие ответственности за их невыполнение, подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович добавил, что основная проблема Минских договоренностей заключается в том, что они выписаны “размыто”. Это позволило России трактовать договоренности по-своему. Но попытки Кремля навязать миру свою трактовку документа, по его словам, провалились.

“Не помогла ни кровь мирных жителей и военных, которую они пытаются проливать, ни беспрецедентное давление на Украину, ни интриги против Франции и Германии, ни попытки давить на ОБСЕ, ни попытки использовать пророссийское лобби вокруг президента Байдена — ничего этого не помогло. Полный провал российской политики… Крючка Минских соглашений больше не существует. Не Минских соглашений, а именно крючка Минских соглашений, то есть российского варианта их прочтения”, — отметил он.

Кроме того, 2 сентября появилась информация, что Россия отказывается продлевать миссию ОБСЕ на российско-украинской границе. Это, по словам Арестовича, является “прямым выходом из Минских соглашений”.