Количество маршрутных автобусов во временно неподконтрольном Луганске постоянно уменьшается.

«Если еще в прошлом году у нас на линию выходило 460−470 единиц, то последние три-четыре недели больше 380 единиц подвижного состава на линию не выходит», – пожаловался так называемый “глава администрации” города Манолис Пилавов.

По его словам, главная проблема – это износ городского транспорта. Самой “молодой” “Газели” среди подвижного состава – двенадцать лет.

Пилавов признал, что с начала конфликта на Донбассе перевозчики, которые работают на внутригородских маршрутах, не смогли купить ни одной новой единицы техники.

«Если мы сегодня эти вопросы не сможем урегулировать и решить, то мы представляем, что нас ждет в ближайшем будущем», – заявил он.