“Мы теряем Донбасс, насильственная русификация ОРДЛО грозит Украине большими проблемами”, – политтехнолог

Районы Донбасса, которые уже 8-й год находятся под российской оккупацией, теряют связи с остальной Украиной.

Об этом в своем блоге в Telegram написал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает Диалог.UA.

“Оккупационный режим “ДНР” ввел новый протокол для школьных торжеств: гимн России вместе с “гимном ДНР”, флаг России вместе с “флагом ДНР”. Все это вместе с появлением российских учебников, возможностью получить аттестат РФ, делопроизводством по образцам РФ – элементы перевода образования на оккупированных территориях на российские стандарты.

Можно сколько угодно пафосно вещать о том, что “они до сих пор часть Украины”, можно даже слезу пускать , что “мы никогда их не оставим, потому что они все еще любят Украину, несмотря на все”. Но реалии другие. Мы их теряем. Не взрослых коллаборационистов, которые сознательно сделали свой выбор в пользу агрессора. А поколение детей, для которых Украина не просто чужая, мы для них враги.

Заметьте, уже скоро 8 лет, как идет война. Те дети оккупированных районов Донетчины и Луганщины, которые в начале войны были первоклассниками, уже почти отучились на российских учебниках. Скоро они закончат школу и поедут с российскими аттестатами в российские вузы. Поедут не столько потому, что украинское ВНО им не сдать без языка, сколько потому, что Украина – враг, сюда нельзя. Это уже будет их цивилизационный выбор, принудительный, потому что так их учат и воспитывают. Но все равно принципиальный.

И именно эти реалии мы должны учитывать, когда планируем любые действия в отношении оккупированных территорий и их жителей или когда формируем эти планы с союзниками, потому что в Белом доме и Конгрессе вряд ли интересуются такими мелочами, как школьная идеологическая обработка и замена стандартизации образования на крошечном оккупированном клочке. А ведь это меняет все. Например, этот нюанс превращает “формулу Штайнмайера” уже не просто в капитулянтскую, но и в абсурдную, противоречащую реалиям”, – написал Алексей Голобуцкий.