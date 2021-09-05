Автопарк коммунальной техники в Лисичанске пополнили еще 11 автомобилей. ВИДЕО

11 единиц техники купили для коммунальных нужд Лисичанской громады. Среди них: илосос, мусоровозы, вышка и многое другое.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

Коммунальщики говорят, что приобретения просто необходимы, так как технику не обновляли десятки лет. “Я год работаю, но я с людьми общаюсь, за пятьдесят лет столько не было куплено техники, как сейчас. Техника крайне необходима. Здесь и посыпочные машины, и насосы, гидромашины, вышки. То есть, это все то, что нужно для коммунальной жизни города. Это большой вклад в развитие города Лисичанска”, – говорит гендиректор ЛКСП “Лисичанскводоканал” Юрий Евтушенко.

По словам главы Лисичанской ВГА Александра Заики, авто уникальны, ведь работают независимо от сезона.

“Зимой они чистят снег и посыпают дороги, летом они моют асфальт и чистят дороги. Так как у нас была аномальная жара этим летом, нам машины очень пригодились для того, чтобы поливать дороги, иначе температура была сумасшедшая. Также были приобретены два трактора, еще один илосос с глубиной работы до 15 метров. Это очень важно, ведь в Лисичанске проблема с канализацией”, – сообщил он.

В ближайшее время автопарк пополнят еще две машины. Это машина по вывозу мусора и машина по подвозу питьевой воды.

На покупку спецтехники с городского бюджета потратили 24 миллиона гривен.