Паралимпиада в Токио завершилась: сколько медалей завоевали украинцы

Национальная сборная Украины завершила выступление на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. За двенадцать дней состязаний украинские спортсмены завоевали 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных, 27 бронзовых.

Об этом сообщает lenta.ua

Украинцы находятся на пятом месте по количеству наград и на шестом в общекомандном зачете – таким образом Украина попала в топ-десятку паралимпийского зачета.

Наши атлеты завоевали медали в 10 видах спорта из 15, в которых была представлена Украина. Следует отметить, что в Токио-2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям.

Пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Токио-2020. Он впервые выиграл «личный медальный зачет» Паралимпиады – 7 наград: 5 золотых 1 серебряная и 1 бронзовая.

Всего было разыграно 539 комплектов наград. Медали нынешней Паралимпиады завоевали представители 86 стран мира. Больше всего наград у Китая – 207. Вторые по количеству медалей – атлеты Великобритании (124).

Следующие XVII летние Паралимпийские игры состоятся с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.