В промзоне Кременной хотят построить мусороперерабатывающий завод, который будет производить биогаз

В Кременной депутаты городского совета на сессии приняли решение разработать детальный план территории и стратегически экологическую оценку земельного участка ориентировочной площадью 10,00 га, для строительства на ней завода по переработке отходов. Жители близлежащих домов выступили против строительства завода.

Об этом сообщает Суспільне.

Временно исполняющая обязанности заместителя городского головы Кременной Наталья Макогон рассказала в эфире программы Сьогодні.Головне, что на территории громады нет свободных мест. Это место определено, как промышленная зона.

“Если искать другое место нужно производить обмен с лесным фондом. То есть вырезать лес”, – добавила Макогон.

По словам Натальи Макогон, в городской совет обратилось немецко-украинское предприятие, которое предложило производить биогаз. Биогазовая установка работает на твердых бытовых отходах.

Техническая директор “Украинского научного института технической экологии” Лина Плющакова в эфире программы Сьогодні.Головне заявила, что проблема обращения с твердыми бытовыми отходами есть по всей Украине.

“Строительство завода один из вариантов решения этой проблемы. Есть риски, что громада Кременной не сможет обеспечить необходимый объем отходов для функционирования этого завода. Объем, который завод должен перерабатывать. Поэтому в этом случае необходимо будет объединяться с ближайшими территориальными громадами, чтобы обеспечить функционирование завода “, – отметила Лина Плющакова.

По словам Макогон, проект разработан именно под громаду. 26 тонн отходов в сутки. Сейчас громада ежедневно вывозит 18 тонн мусора. Завод который хотят построить в Кременной, согласно проекту, сможет принимать все виды отходов в том числе активный ил, опавшие листья.

По проекту, завод, который планируют построить в Кременной, сможет производить биогаз для отопления и производства электроэнергии, удобрений.

“О биогазовой станции и генерации биогаза. Это очень удачное прогрессивное решение в контексте обращения с отходами и всех стратегических решений, которые мы принимаем, о запрете размещения на полигонах отходов, которые биологически разлагаются”, – рассказала Лина Плющакова.

Как рассказала Наталья Макагон в эфире программы Сьогодні. Головне, в целом на строительство планируется потратить 180 млн грн. Финансирование проекта будет происходить по софинансированию- 70% доля немецко-украинского предприятия и 30% местный бюджет. Рассматривается вопрос, что 5% денежными средствами, а 25% за счет местных гарантий. Для громады – 9 млн грн.

Она добавила, что строительство может начаться после прохождения всех процедур не ранее чем через год-полтора.