Начал душить полицейскую: на Луганщине правоохранители вынуждены были применить оружие против пьяного мужчины

ЧП произошло вчера, 4 сентября, около 20.00 в г. Старобельск.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск – 1 имени Героя Украины Сергея Губанова» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого в двойном убийстве проводили осмотр на крыше недостроенного здания на кв. Южный. При осмотре на полицейскую напал и начал душить человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время нападения он причинил полицейской телесные повреждения.

Ее напарник, увидев нападение, прибежал на помощь, после чего оба сотрудника согласно статье 46 Закона Украины «О Национальной полиции» осуществили предупредительные выстрелы из табельного огнестрельного оружия, в результате чего одна из пуль после рикошета от поверхности попала в левую голень ноги нападающего. Последнему оказана необходимая медицинская помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, руководство ГУНП во главе с главой полиции области, сотрудники Луганского управления внутренней безопасности, работники ГБР, которыми проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Начальником ГУНП по данному факту назначено служебное расследование, результаты которого будут переданы в ГБР.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по статье 348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Поиски подозреваемого в двойном убийстве продолжаются.