Эксперт рассказала, сможет ли Байден помочь освободить украинцев, удерживаемых в ОРДЛО и Крыму

Лидер США Джо Байден не сможет повлиять на Кремль и лично на президента РФ Владимира Путина в плане освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются в местах несвободы в оккупированном Крыму, на неподконтрольной части Донбасса, а также в России.

Такое мнение в программе “5 вопросов” телеканала “Дом” высказала эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.

“Я думаю, что никак не может повлиять”, — сказала она.

Осмоловская провела параллели с захваченным талибами Афганистаном.

“Мы знаем, что даже американских граждан и личного переводчика Байдена американцы не смогли вывезти с территории Афганистана, несмотря на то, что они вели переговоры с талибами по этому вопросу, и было определенное присутствие американцев на территории”, — сообщила эксперт.

Она напомнила, что именно украинским спецсилам удалось эвакуировать иностранных переводчиков из Афганистана.

“Если говорить конкретно о способностях освобождать пленных, то тут, скорее, нужно отдать должное украинским Силам специальных операций, которые в Афганистане помогли канадцам вывезти их афганских переводчиков, именно используя возможности и техническую подготовленность наших спецслужб, и уж никак не американских”, — подчеркнула Осмоловская.

На оккупированных Россией украинских территориях ситуация еще сложнее для влияния США.

“Здесь американцы на территории не присутствуют, и для России их фиаско в Афганистане — это хороший демотиватор в этом вопросе”, — считает Осмоловская.

В целом же США и далее будут поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Об этом сказано и в опубликованном накануне Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США.

“В совместном заявлении указывается о том, что это конфликт, проводимый Россией. И несколько раз в совместном заявлении употребляется призыв и намерение двух сторон — и Украины, и Соединенных Штатов — призвать Россию к ответственности, приложить всё свое влияние, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия. Вот это для нас очень важно”, — резюмировала Осмоловская.