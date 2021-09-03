На Луганщине разыскали 8-летнюю девочку, которая перепутала школьные автобусы и уехала в другое село

Полицейские Беловодщины установили местонахождение 8-летней девочки, которую искала бабушка.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Сегодня, 3 сентября, в полицию Беловодска поступило сообщение 64-летней местной жительницы о том, что ее 8-летняя внучка не вернулась из школы.



На поиски девочки был ориентирован весь личный состав местной полиции, ориентировки с приметами ребенка передали на блокпосты и в соседние территориальные подразделения.



Во время общения с одноклассниками ребенка, полицейские выяснили, что девочка могла перепутать школьные автобусы и поехать в другом направлении , в с. Семикозовка. Выездом следственно-оперативной группы в село полицейские обнаружили напуганного ребенка, который находился на конечной остановке в этом поселке.



Девочку полицейские привезли домой к бабушке. К счастью, жертвой преступления ребенок не стал.