Конфликт на Донбассе надолго, Россия не хочет ни о чем договариваться, – политолог

Как известно, в предстоящие выборы в Госдуму РФ Кремль намерен включить де-факто жителей временно оккупированного Донбасса посредством раздачи российских паспортов на этой территории. Директор Центра политических исследований “Пента” Владимир Фесенко считает, что таким образом усиливается привязка ОРДЛО к РФ и использование войны в выборах в Госдуму.

Об этом идет речь в материале “24 канала”.

“Это очень показательная ситуация. Фактически, это скрытая аннексия ОРДЛО. Формально, эти территории не включают в состав России. Это и не надо, чтобы не вызвать “разрушение Минских соглашений” и чтобы не иметь новых конфликтов с Западом, а де-факто это делается. Это спектакль, который ничего общего с демократией не имеет”, – говорит Владимир Фесенко.

Он подчеркивает: таким образом, Россия легитимизирует свое участие в конфликте. Украине следует постоянно напоминать, что это фактически признание самой РФ себя как непосредственной стороной конфликта.

“Те, кто участвует в выборах в Госдуму, преимущественно баллотируются от тех политических сил, которые имеют шансы пройти. И точно пройдут, например, Бородай идет от “Единой России”. Фактически там будет присутствовать “сурковская команда”. Они с высокой вероятностью будут депутатами Госдумы, а значит там будут звучать темы ОРДЛО”, – отмечает политолог.

Владимир Фесенко уверен, что боевики, которые получат статус депутатов Госдумы, будут использованы в различных пропагандистских кампаниях и провокациях по ОРДЛО.

“Подобная ситуация с Прилепиным, который идет от “Справедливой России”, как их еще называют “эсерами” в российской политике. Они создали блок, а сам Прилепин имеет собственное воинственно-шовинистическое движение. И он, по слухам, претендует на большее. Много слухов есть, если он станет депутатом Госдумы, то потом захочет баллотироваться в президенты, у него есть политические амбиции”, – добавляет Фесенко.

Эксперт говорит, что давно существует теория о том, что каждые выборы в России опасны для Украины военными провокациями. Однако существует больше рисков от военных учений, которые проходят у украинских границ. Опасно и то, что в РФ снова вспомнили о конфликте политически и то, что людей, причастных к нему, проводят в Госдуму и поднимают их статус. По словам Фесенко, это означает, что этот конфликт надолго, Россия не хочет ни о чем договариваться. А Кремль не будет идти на компромиссы в рамках Минских переговоров, в Трехсторонний контактной группе, в нормандском формате.

Что касается российской паспортизации, то политолог считает, что России не нужна реинтеграция этого региона в состав Украины. Или Кремль будет настаивать на ультиматуме, чтобы этот регион, который официально будет населен сотнями тысяч граждан России, был частью Украины. Тем самым можно будет влиять на украинскую ситуацию.

“Украина на это соглашаться не будет. Вся эта история с паспортами в ОРДЛО фактически заводит мирный процесс по Донбассу в тупик. На мой взгляд, это главная проблема. Политика России по Донбассу, судя по выборам в Госдуму, становится агрессивной и ни о каких компромиссах, к сожалению не идет”, – добавляет Фесенко.