В Луганской области выявили 346 новых случаев COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки подтверждено 346 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск — 68, Рубежное -29, Северодонецк — 56, Беловодск — шесть, Белокуракино — пять, Кременная — семь, Марковка — 21 Меловое — 10, Новоайдар — 12 Новопсков — 16, Попасная — 37, Сватово — 37, Станица Луганская — пять, Старобельск — 33, Троицкое — четыре.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 31 214 случаях.

Выздоровели — 27496 (за последние сутки — 98), лечатся — 2671 (295 — стационарно, 2376 — амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1533 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1227.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 43,3 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 92-летняя женщина из Лисичанска, 66-и 73-летние женщины из Северодонецка, 48 женщина из Марковки, 66-летний мужчина из Сватово, 74-летняя женщина из Старобельска.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1047 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 сентября (09:00) в Украине 2355805 подтвержденных случаев COVID-19, из них 55 056 летальных, 2233573 лица выздоровели. Всего проведено 12515008 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5159 новых случаев; летальных — 137; осуществлено 63973 тестирования; выздоровели 2156 человек.