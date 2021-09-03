На Луганщину идут первые заморозки

Завтра, 4 сентября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью +6 .. + 11 0 , днем +15 .. + 20 0 .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью +7 .. + 9 0 , днем +18 .. + 20 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью +7 .. + 9 0 , днем +18 .. + 20 0 .

Прогноз погоды на 05 – 8 сентября 2021

05.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +3 .. + 8 0 , днем +14 .. + 19 0 .

06.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью +1 .. + 6 0 , местами на поверхности почвы заморозки 0 ..- 2 0 , днем +14 .. + 19 0 .

07.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +1 .. + 6 0 , на поверхности почвы заморозки 0 ..- 2 0 , днем +13 .. + 18 0 .

08.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +1 .. + 6 0 , на поверхности почвы заморозки 0 ..- 2 0 , днем +15 .. + 20 0 .