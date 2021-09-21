В РФ в аварию попал автобус, который ехал из оккупированной Горловки. Трое погибших

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 20 сентября, между поселками Самбек и Красный. Столкнулись фура и микроавтобус, который ехал из временно неподконтрольной Горловки (Донецкая область).

Об этом сообщили в администрации г. Новошахтинск.

На месте происшествия работали службы экстренного реагирования.

«В микроавтобусе, ехавшем из города Горловка в Белгород, на момент аварии было 17 пассажиров и 2 водителя. Двое пассажиров погибли на месте. Четверых пострадавших спасатели передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации. Позднее еще один пострадавший умер в больнице», — сказано в сообщении.

11 пассажиров и водители микроавтобуса были размещены в общежитии АО «Корпорация «Глория Джинс», откуда их заберет транспорт, высланный перевозчиком.