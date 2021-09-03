Средняя зарплата в Украине: где работники получают больше

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В июле текущего года среднемесячная заработная плата в Киеве составила 20 956 грн. Этот показатель на 46,1% превышает среднеукраинский — 14 345 грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, в большинстве областей наблюдается снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущими данными. Так, в июле текущего года в Черновицкой области наблюдают наибольшее снижение средней зарплаты в Украине — минус 6,4%. В столице отмечают наибольшее повышение — плюс 2,5%, сообщает ТСН.

Средняя месячная зарплата по регионам Украины в июле 2021 года:

  • Украина — 14 345 грн.
  • Киев — 20 956 грн;
  • Донецкая область — 15 287 грн;
  • Киевская область — 14 543 грн;
  • Запорожская область — 14 107 грн;
  • Николаевская область — 14 072 грн;
  • Днепропетровская область — 13 892 грн;
  • Полтавская область — 13 321 грн;
  • Львовская область — 12 924 грн;
  • Ровенская область — 12 866 грн;
  • Винницкая область — 12 782 грн;
  • Закарпатская область — 12 745 грн;
  • Ивано-Франковская область — 12 625 грн;
  • Одесская область — 12 609 грн;
  • Луганская область — 12 556 грн;
  • Харьковская область — 12 374 грн;
  • Сумская область — 12 348 грн;
  • Хмельницкая область — 12 338 грн;
  • Черкасская область — 12 307 грн;
  • Житомирская область — 12 044 грн;
  • Тернопольская область — 11 743 грн;
  • Волынская область — 11 740 грн;
  • Кировоградская область — 11 684 грн;
  • Херсонская область — 11 552 грн;
  • Черниговская область — 11 547 грн;
  • Черновицкая область — 11 350 грн.

Сведения по августу 2021 года Госкомстатом еще не опубликованы. Также стало известно, что Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.