«Внешторгсервис» «все». Компания, которая завладела активами на оккупированном Донбассе, меняет название

По информации «Восточной правозащитной группы» компания «Внешторгсервис», которая осуществляет руководство частью предприятий на временно оккупированной территории Донбасса, будет переименована в «Южный горно-металлургический комплекс».

Об этом рассказал на своей странице в соцсети «Фейсбук» основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Он уточнил, что организационно-правовая форма изменится с ЗАО на ООО, также будет создано вертикально-интегрированное управление комплексом в целом на территории ОРДЛО.

«Поглощение предприятий ГУП «Востокуголь» и шахт «ДНР» пока не планируется. Но из-за смены названия и организационной формы предприятия, будут проблемы по выплате долгов по заработной плате жителям ОРДЛО. Такая ситуация была, когда создавали предприятия «Востокуголь» в ОРЛО. Часть шахт закрыли и с людьми не рассчитались», — отметил Павел Лисянский.

Он добавил, что эти процессы происходят из-за «объединения» оккупированных частей Донетчины и Луганщины.