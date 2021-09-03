На Луганщине нашли схрон, обустроенный диверсионно-разведывательной группой НВФ в 2014 году

Служба безопасности Украины разоблачила очередной схрон боевиков на Луганщине вблизи поселка Беловодск Старобельского района. Обнаруженные боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.
Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков «МГБ ЛНР».
Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины.
Всего правоохранители изъяли из тайника:
- 4 кг тротила;
- 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;
- 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
- 3 запала;
- 2 электродетонатора;
- почти 400 патронов различного калибра.
Ранее на Старобельщине близ села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон боевиков, где хранились:
- 2 гранаты Ф-1;
- противотанковая граната ПГ-7;
- 0,2 кг пороха;
- 3 сигнальные мины СМ-320;
- почти 400 патронов.
Мероприятия по выявлению и обезвреживанию боевых средств поражения осуществлялись во взаимодействии с взрывотехниками ГУ ГСЧС в Луганской области.