На Луганщине нашли схрон, обустроенный диверсионно-разведывательной группой НВФ в 2014 году

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Служба безопасности Украины разоблачила очередной схрон боевиков на Луганщине вблизи поселка Беловодск Старобельского района. Обнаруженные боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков «МГБ ЛНР».

Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины.

Всего правоохранители изъяли из тайника:

  • 4 кг тротила;
  • 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;
  • 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
  • 3 запала;
  • 2 электродетонатора;
  • почти 400 патронов различного калибра.

Ранее на Старобельщине близ села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон боевиков, где хранились:

  • 2 гранаты Ф-1;
  • противотанковая граната ПГ-7;
  • 0,2 кг пороха;
  • 3 сигнальные мины СМ-320;
  • почти 400 патронов.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию боевых средств поражения осуществлялись во взаимодействии с взрывотехниками ГУ ГСЧС в Луганской области.