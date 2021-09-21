В старобельском СИЗО в посылке для осужденного нашли наркотики

В г. Старобельск работники следственного изолятора во время осмотра содержимого посылки осужденного обнаружили вещества, внешне похожи на наркотические.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сообщение о данном инциденте поступило в местную полицию 20 сентября.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, изъяла из посылки для задержанного 34-летнего жителя города Северодонецк 20 г марихуаны и 5 граммов вещества белого цвета, находившиеся в середине куска мыла и кухонной губке для посуды. Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения экспертного исследования.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Продолжается досудебное следствие.