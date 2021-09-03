Украинский пловец стал десятикратным паралимпийским чемпионом

Украинский пловец Максим Крипак стал паралимпийским чемпионом-2020 в комплексном плавании на 200 метров.

26-летний харьковчанин с результатом 2,05.68 установил новый мировой рекорд. Крипак обошел конкурентов Стефано Раймонди из Италии и Баса Таккена из Нидерландов, которые стали соответственно серебряными и бронзовыми призерами, передает УНИАН.

Для Максима эта золотая медаль стала уже пятой в Токио. В Рио-2016 он также получил 5 золотых наград.

В десятый игровой день Украина выиграла еще и золото в гребле на байдарке-одиночке. 28-летний украинец Сергей Емельянов с показателем 40,355 секунды стал первым на дистанции 200 метров. Сергей опередил россиянина и британца, которые составили ему компанию на пьедестале почета.

На Паралимпиаде-2016 Емельянов также стал чемпионом в этой дисциплине.

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

На данный момент в активе нашей сборной 22 золотые медали, 44 серебряных и 26 бронзовых. В медальном зачете Украина идет пятой