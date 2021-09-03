90 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 90 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – четырнадцать, Рубежное – семь, Северодонецк – двадцать семь, Белокуракино – четыре, Кременная – шесть, Марковка – четыре, Меловое – два, Новоайдар – три, Попасная – четыре, Сватово – три, Станица Луганская – восемь, Стробельск – шесть, Троицкое – два.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 767 случаях.



Выздоровели – 26674 (57 за последние сутки), лечатся – 1080 (150 – стационарно, 930 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболела 1237 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1167.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 16,7 (при пороговом уровне 60).



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1013 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 сентября (в 9:00) в Украине 2293541 подтвержденный случай COVID-19, из них 53 922 летальных, 2210866 человек выздоровели. Всего проведено 12055523 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2693 новых случая; летальных – 45; осуществлено 52375 тестирований; выздоровели 1112 человек.