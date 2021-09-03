Эксперт объяснил, почему освобождение Донецка и Луганска военным путем пока не рассматривается

Освобождение военным путем оккупированных городов Донецк и Луганск пока не рассматривается. Вследствие подобной операции эти города были бы полностью разрушены.

В то же время ВСУ могут проводить локальные операции контрнаступления на Донбассе. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

“Украинская армия не имеет возможностей и полномочий атаковать врага на территориях, которые являются густонаселенными. Фактически весь Донбасс – это густонаселенная агломерация. Поэтому ни при каких условиях украинская армия не станет атаковать Донецк, Луганск вроде того, как это было во время второй чеченской кампании на территории РФ”, – отметил он.

“Понятно, что для того, чтобы захватить город, до того, как туда войдет первый солдат, этот город должен быть разрушен до основания. На такой сценарий украинская армия ни при каких условиях не согласится”, – подчеркнул эксперт.

Однако он предположил, что контрнаступление возможно в контексте “тактических эпизодов”. “Когда российский враг пытается атаковать наши позиции, опорные или наблюдательные пункты вдоль линии разграничения, то, безусловно, там действия по контрнаступлению могут быть реализованы с использованием штатного оружия, а также оружия, которое предоставляется в поддержку по решению старшего начальника”, – пояснил Селезнев.

“Но каждый раз мы должны понимать, что эти действия украинской армии должны быть максимально эффективными, а для этого ВСУ должны использовать высокоточное оружие, которое эффективно уничтожает врага”, – сказал он.