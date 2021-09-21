До +16 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 21 сентября, в Луганской области облачно с прояснением. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем +13 .. + 18 градусов.
Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +7 .. + 9 градусов, днем +14 .. + 16 градусов.
по городу Луганск
Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +7 .. + 9 градусов, днем +16 .. + 18 градусов.
Прогноз погоды по области на 23 — 26 сентября 2021
23.09 Малооблачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем +10 .. + 15 градусов.
24.09 Малооблачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем +11 .. + 16 градусов.
25.09 Малооблачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем +11 .. + 16 градусов.
26.09 Малооблачно с прояснением. Небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем +11 .. + 16 градусов.