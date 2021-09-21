До +16 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 21 сентября, в Луганской области облачно с прояснением. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем ​​+13 .. + 18 градусов.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +7 .. + 9 градусов, днем ​​+14 .. + 16 градусов.

по городу Луганск

Облачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +7 .. + 9 градусов, днем ​​+16 .. + 18 градусов.

Прогноз погоды по области на 23 — 26 сентября 2021

23.09 Малооблачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем ​​+10 .. + 15 градусов.

24.09 Малооблачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем ​​+11 .. + 16 градусов.

25.09 Малооблачно с прояснением. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем ​​+11 .. + 16 градусов.

26.09 Малооблачно с прояснением. Небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью +4 .. + 9 градусов, днем ​​+11 .. + 16 градусов.