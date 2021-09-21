Правозащитники о подготовке НВФ «ЛДНР» к «политическому объединению»: «Это этап стратегии Кремля против Украины»

Так называемый «политический» этап объединения НВФ «ЛНР» и «ДНР» начнется сразу после завершения выборов в Госдуму РФ.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети Фейсбук основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

По сведениям правозащитников, этим вопросом занимается трехсторонняя комиссия, инициированная непосредственно Кремлем. Туда входят представители НВФ «ЛДНР» и полевые политтехнологи Кремля.

Лисянский подчеркивает, что «объединение» будет предложено из Госдумы РФ т.н. «представителями Донбасса» в Госдуме РФ.

«Данный процесс будет преподноситься как необходимость в объединении «Республик Донбасса» в один кулак, для восстановления «территориальной целостности» Донбасса», — отмечает правозащитник.

Павел Лисянский пишет, что уже сейчас в ОРДЛО намереваются объединить так называемые «общественные движения» в «республиканские», следующий этап — создание единых «республиканских» предприятий. Также будет объединена система образования.

«Главное, что данный процесс объединения, это промежуточный этап в стратегии Кремля против Украины», — добавил он.