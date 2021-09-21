Жительница Кременной хотела купить дрова, но нарвалась на аферистов

Жительницу города Кременная Луганской области обманул псевдопродавец дров.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Так, женщина в социальной сети «Facebook» нашла объявление о продаже дров, и после телефонного разговора с «продавцом» перечислила 3500 грн в качестве полной оплаты заказа.

Однако заказанное она не получила и «продавец» на связь не выходит.

Важно:

-при покупке товаров через интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа и платите за товар после его получения;

— при покупке товара по предоплате делайте покупки только у проверенных продавцов;

— низкая цена и обязательная предоплата — скорее всего это мошенники!