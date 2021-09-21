В Лисичанске найден схрон с боеприпасами. ФОТО

В субботу, 18 сентября, правоохранители на территории города Лисичанск Луганской области во время осмотра места происшествия обнаружили и изъяли схрон боеприпасов.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Так, в схроне найдено:

113 единиц выстрелов ПГ-7Л, ПГ-7М, ПГ-7С, ПГ-7СИ, ПГ-7ВР, ОГ-7В, ОГ 9-М1, ПГ-9С и ПГ-9,

14 единиц мин ТМ -62М и ТМ-62ПЗ,

корпус мины 82 мм и гранаты Ф-1,

8 единиц гранат РКГ-ЗЭМ, одна граната РКГ-3М ТГ-45,

9 единиц взрывателей в-4М и 5 единиц запалов к гранатам РКГ-3,

16 единиц порохового заряда ПГ-7ПЛ,

10 единиц пороховых двигателей ПГ-15П, ОГ-15П,

2 единицы дымовых шашек УДШ,

1330 единиц 14,5 мм патронов и 542 единицы 7,62 мм патронов.

Происхождение обнаруженных боеприпасов устанавливается.

Проводятся следственные (розыскные) действия и продолжаются оперативные мероприятия по установлению лиц, в том числе из числа военнослужащих, причастных к незаконному обращению с боеприпасами.