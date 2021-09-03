В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ вели огонь неподалеку Золотого-3, Новомихайловки, Красногоровки, Новотошковского.



В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.



С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.