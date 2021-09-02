Волонтер: Второй день подряд Золотое-4 попадает под обстрел из тяжелого оружия

Второй день подряд гражданская инфраструктура в Хуторе Вольном (Золотое-4), что на Луганщине, подвергается обстрелу из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил глава Гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин на своей странице в Фейсбук.

Так, вчера, 1 сентября, в 17:30, на территории домовладения социального работника ГЦ “Пролиска-Золотое” по улице 2-я Вольная разорвалась минометная мина 82 мм. Осколками снаряда было повреждено ограждение.

А 31 августа, в 07:05, произошел обстрел, в ходе которого минометная мина 82 мм разорвалась во дворе домовладения по ул. 2-я Вольная.