Шахтеров из ОРДЛО массово переселяют в Якутию

Российский промышленный холдинг «Колмар», занимающийся добычей угля, перевез в Республику Саха (Якутия) 2 тысячи шахтеров и их семей из оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил глава «Колмара» Артем Левин, выступая на сессии «Вызовы и перспективы российского труда» Восточного экономического форума, передает российское издание РБК.

Как указывается, в холдинге приняли решение постепенно избавиться от вахтового метода и перевезли в Якутию шахтеров с Донбасса. В «Колмар» помогли им с российскими паспортами и поселила в Нерюнгри (небольшой город на юге Якутии, – ЛР), уточнил Левин.

Стоит отметить, что после захвата части Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования взялись за так называемую “реорганизацию” угольной отрасли. Многие шахты были закрыты и бездумно затоплены. А на предприятиях, которые все еще продолжают работу, периодически накапливаются долги по заработной плате.