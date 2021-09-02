В Северодонецке в результате ДТП пострадал 18-летний парень

Вчера, 1 сентября, в 7.30 в полицию поступило сообщение от прохожего местного жителя о том, что он стал свидетелем ДТП с пострадавшим.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 42-летний водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по улице Гагарина в направлении пр. Космонавтов, допустил наезд на 18-летнего юношу, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.



В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу, угрозы его жизни нет.



Транспортное средство изъято. В рамках начатого уголовного производства по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» назначен ряд экспертиз.