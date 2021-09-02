В РФ возмутились предоставлением США военной помощи Украине и пригрозили эскалацией на Донбассе

В России отреагировали на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они обеспокоены, что США окажут военную помощь Украине, и традиционно пригрозили началом эскалации на Донбассе, передает Главред.

Как он заявил, в Кремле “обратили внимание” на планы США оказать военную помощь для Украины.

“Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта ( РФ традиционно называет внутренним конфликтом войну на Донбассе – ред.) на юго-востоке”, — сказал Песков.

Песков заявил, что предоставление Украине помощи от США “очень опасно”.

Также Песков заявил, что возможная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена и вряд ли состоится в этом году.

На сегодня есть проблемы с определением круга вопросов.

“Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определенные цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский (президент Украины, – ред.) все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым”, – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.