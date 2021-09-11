На Луганщине продолжаются поиски подозреваемого в двойном убийстве

Полиция продолжает поиски 35-летнего жителя Старобельщины по подозрению в совершении двойного убийства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Напомним, что 30 августа, в 07.13, в полицию Старобельска поступило сообщение о том, что неподалеку от улицы Чехова были обнаружено кисти рук человека. В тот же день в полицию поступило сообщение женщины о том, что она обнаружила труп своей 74-летней родственницы с телесными повреждениями по месту ее проживания.



По указанным фактам следователями начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В совершении данных преступлений обоснованно подозревается гражданин Федорченко Дмитрий Викторович, 30.03.1986 г.р., ранее не судимый, не работает.



Особые приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, волосы черные короткие, среднего телосложения. Может быть одет в красную футболку, бело – красные шорты, черные тапочки, панама зеленого цвета.



Употребляет наркотические средства. Имеет психические расстройства. Склонен к попрошайничеству и совершению мелких краж. Может скрываться в лесополосах, чердаках, подвалах, недостроях или заброшенных зданиях. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения проявляет агрессию.



Уважаемые граждане !! Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении или где-то видели вышеуказанного гражданина, просим сообщить в ДЧ Старобельского РУП ГУНП в Луганской области по телефону 066-16-45-155 или 102, email: r29@lg.npu.gov.ua.