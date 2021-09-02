На Луганщине на заброшенном подворье нашли более 3 тысяч кустов конопли

Более 3000 растений конопли обнаружили и изъяли с приусадебного участка одного из нежилых домовладений в с. Кривошеевка полицейские Сватовского района совместно с коллегами из Управления по борьбе с наркопреступностью.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Плантация была обеспечена емкостью с водой, которая с помощью системы полива подавалась к каждому растению, обрабатывалась и культивировалась.

Часть изъятого «наркозелья» направлена ​​на исследование, а остальное уничтожено путем сжигания.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному выращиванию наркосодержащих растений. Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».