“Мечты о «как в Ростове» рушатся на глазах”: в сети обратили внимание на нестыковки в обещаниях НВФ “ЛНР”

Напомним, недавно главари “ЛДНР” Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о создании “единого экономического пространства” и принятии “программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы”. В очередной раз в так называемых “республиках” пообещали местным жителям довести пенсионные выплаты и зарплаты до уровня аналогичных выплат в Ростовской области РФ.

«С 1 января 2022 года пенсии будут увеличены на 20%. К 2024 году минимальная пенсионная выплата составит 8 тысяч 500 рублей», – сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, рассказывая о программе социально-экономического развития ЛНР и ДНР на 2022-2024 годы. Как видим, госпожа министр окончательно разбила обещания властей о том, что скоро в республиках выплаты и пенсии будут, как в Ростове”, – комментируют заявления так называемых “властей” в телеграм-канале “Донбасский Кейс”.

“Если пенсионеры ЛДНР будут минимально получать в 2024 году 8500 рублей, то пенсионеры в Ростовской области уже сейчас, в 2021-м, имеют минимальную выплату в размере 9 445 рублей. То есть, почти на 1000 рублей больше, чем, ВОЗМОЖНО, будут получать пенсионеры в республиках в 2024 году”, – добавляют в телеграм-канале.

То есть, как уточняется, «как в Ростове» пенсии не будут еще минимум лет 10. При этом источник говорит, что цены на оккупированном Донбассе уже давно высокие.

“Кто бы мог поверить, ведь до 2013 года россияне из Ростовской области приезжали в нынешнюю ЛНР на рынок, к косметологам и дантистам, за более качественными и дешевыми продуктами питания. Теперь все наоборот – нам предлагают «шоп-туры» в Ростов, чтобы жители «процветающей» республики, в которой постоянно повышают пенсии и зарплаты, смогли купить дешевой одежды и обуви”, – отметили в телеграм-канале “Донбасский Кейс”.