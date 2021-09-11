131 новый случай COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 131 новый случай COVID-19 в Луганской области. В Северодонецке – 40.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – двадцать один, Рубежное – девять, Северодонецк – сорок, Беловодск – одно, Белокуракино – три, Кременная – пять, Марковка – четыре, Меловое – три, Новопсков – четыре, Попасная – шесть, Сватово – четыре, Станица Луганская – четырнадцать, Старобельск – семнадцать.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 29 502 случаях.

Выздоровели – 26998 (45 за последние сутки), лечатся – 1485 (216 – стационарно, 1269 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1310 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1189.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,4 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1019 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 11 сентября (09:00) в Украине 2314423 подтвержденных случая COVID-19, из них 54 320 летальных, 2220611 человек выздоровели. Всего проведено 12250193 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3869 новых случаев; летальных -69; осуществлено 63405 тестирований; выздоровели 1738 человек.