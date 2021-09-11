Мошенники обманули жителей Луганской области более чем на 356 тысяч гривен

За прошедшие сутки шестеро доверчивых жителей Луганской области потеряли более 356 тыс грн своих сбережений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Так, жителям городов Северодонецк, Рубежное и Сватово на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились работниками банка и сообщили, что их банковские карты заблокированы и для разблокировки необходимо сообщить коды, которые будут направлены на мобильный телефон. Заявители сообщили коды после чего обнаружили, что с их карточек было снято около 75 тыс грн.



Жители пгт Белокуракино в социальной сети «Facebook» нашли объявление о продаже дров и ноутбука и перечислили 5400 и 36 500 грн, в качестве оплаты за покупку. Однако товар они не получили, а продавцы на связь не выходят.



26-летняя женщина в социальной сети «Instagram» нашла объявление об услугах гадалки, договорившись об услугах, перечислила 240 тыс грн, после чего с владелицей объявления пропала связь.



! ️Полиция напоминает:



При покупке товаров через Интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа;

Никогда и никому не сообщайте реквизиты карты (пин-код, срок действия, CVV-код) и коды по сообщениям банка.



О случаях и попытках мошенничества следует сразу звонить в полицию по телефону 102.