114 новых случаев COVID-19 выявили на Луганщине

Лабораторно подтверждено 114 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умер еще один больной.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – семнадцать, Рубежное – четырнадцать, Северодонецк – тридцать четыре, Беловодск – три, Марковка – двенадцать, Меловое – одно, Новоайдар – семь, Новопсков – одно, Попасная – восемь, Сватово – шесть, Станица Луганская – семь, Старобельск – четыре.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 677 случаях.

Выздоровели – 26617 (26 за последние сутки), лечатся – 1047 (148 – стационарно, 899 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболела 1231 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1163.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 16,2 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 74-летняя женщина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1013 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 сентября (в 9:00) в Украине 2290848 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 877 летальных, 2209754 лица выздоровели. Всего проведено 12031985 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2477 новых случаев; летальных – 44; осуществлено 53715 тестирований; выздоровели 889 человек.