НВФ в ОРДЛО временно закрывают “границу” с Россией: пустят только тех, кто едет на выборы

Оккупационные администрации так называемых “ДНР” и “ЛНР” ограничивают выезд с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Россию на период с 17-го по 19 сентября: в РФ не будут выпускать обладателей украинских паспортов, а также других лиц, не имеющих паспорта России.

Как сообщает Восточная правозащитная группа на своей страннице в Facebook, нововведения связаны с выборами в Государственную Думу РФ. 17,18 и 19 сентября контрольно-пропускные пункты на границе оккупированной части Донбасса с Россией будут функционировать исключительно для тех, кто едет на голосование, пишет Диалог.

Пропуск лиц, не имеющих российских документов или покидающих территорию ОРДЛО в иных целях, осуществляться не будет. Незаконные вооруженные формирования обязали местных перевозчиков отменять рейсы на вышеуказанные даты.