В рамках проекта для повышения безопасности для нужд Станично-Луганской громады купили камеры видеонаблюдения

В рамках проекта «Объединение усилий полиции и общественности для повышения безопасности в Станично-Луганской громады», ОО Станично-Луганский цент социально-культурного развития «Великародина» провела закупку видеокамер, из которых четыре камеры с распознаванием лиц и восемь смотровых.

Об этом сообщили на страничке центра в социальной сети Фейсбук.

“Оборудование будет устанавливаться на территории Станично-Луганской громады и обеспечивать видеонаблюдение за местами и объектами, которые нуждаются в усиленной защите и контроле над ситуацией”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что согласно проекту регулярно проводятся встречи представителей Станично-Луганского отделения полиции №1 с жителями ТГ для повышения общественной активности, сознательности и ответственности жителей по предупреждению и быстрому реагированию в случаях совершения разного вида правонарушений и преступлений.