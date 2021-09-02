Жителя Лисичанска обманули псевдопродавцы солнечных батарей

За сутки четверо жителей Луганской области попались на крючок мошенников.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, с жительницей Счастьенского района связался потенциальный покупатель дома, объявления о продаже которого женщина опубликовала на сайте «OLX». Псевдопокупатель предложил ей помощь в оформлении соответствующих документов для продажи указанного дома за определенную оплату. Потерпевшая согласилась, перечислила 13 600 гривен на указанный счет и потеряла связь с покупателем.

Житель Северодонецка перечислил предоплату в сумме 570 гривен неизвестном продавцу в социальной сети «Instagram», но товар не получил.

В полицию Лисичанска обратился местный житель и сообщил, что к нему пришли два малоизвестных мужчины, с которыми он договорился о покупке солнечных батарей по предоплате в сумме 20 000 гривен, но товар лисичанин не получил.

Псевдобанковский работник сообщил по телефону жительнице Северодонецка о блокировке ее банковской карты. Неизвестный собеседник пояснил, что для ее разблокировки необходимо сообщить реквизиты карты, на что женщина согласилась, после чего с ее карточки произошло списание в сумме 8000 гривен.

Полиция призывает граждан:

При покупке или продаже товаров через Интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа, которая позволяет оплатить товар после его получения и проверки или покупайте товар у проверенных продавцов или интернет-магазинах.

Запомните, ваши полные банковские реквизиты нужны только мошенникам! Банковские работники НИКОГДА не будут спрашивать номер вашей карты, срок действия, CVV-код и коды из сообщений от банка!