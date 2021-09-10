Благотворители запускают бесплатный транспорт для жителей прифронтовых громад

Гуманитарная миссия “Пролиска” запускает бесплатный социальный транспорт для жителей прифронтовых громад.

Об этом организация сообщила на своей странице в социальной сети.

Одними из первых новой услугой смогли воспользоваться жители поселка Майорск (пгт Зайцево), которые 9 сентября бесплатно поехали на социальном автобусе в Бахмут, а затем, завершив дела и сделав покупки, вернулись домой.

«Услугами социального транспорта во время первого рейса воспользовались 22 жителя прифронтового поселка. Социальный автобус был полностью заполнен, — отметил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. — После прекращения работы КПВВ из Майорска перестал ездить регулярный транспорт, и жители поселка были вынуждены пользоваться услугами частных извозчиков».

Главная цель нового проекта, который стартовал в сентябре, — обеспечить доступ жителей прифронтовых «изолированных» населенных пунктов к базовым услугам. По данным мониторингов, которые проводит миссия «Пролиска», люди, проживающие в селах и поселках вдоль линии разграничения, не всегда могут приобрести необходимые лекарства и продукты, а также воспользоваться социально-административными услугами, которые оказываются в центрах новых объединенных громад.

«Миссия «Пролиска» запускает 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков вдоль линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях, в которых проживают более 15 тысяч мирных жителей, — сообщил Евгений Каплин. — Проект продлится до июля 2022 года. За это время местные власти должны будут найти решение проблемы отсутствия транспортного сообщения самостоятельно».

Воспользоваться услугами социального транспорта во время действия ограничительных мероприятий из-за пандемии COVID-19 можно по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить диспетчеру. В миссии говорят, что после запуска новых рейсов, будут публиковать информацию о маршрутах и номера диспетчеров в конкретных населенных пунктах.

Данный проект реализуется гуманитарной миссией «Пролиска» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) Управление ООН по координации гуманитарных дел / OCHA Ukraine.