Двое молодых парней сожгли авто жительнице Счастья

В городе Счастье 8 сентября бойцы батальона полиции «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» в ходе патрулирования территории города во дворе д. №1 в кв. Энергетиков обнаружили горящий автомобиль. На место происшествия были вызваны специалисты ДСНС, которые через 12 минут после вызова ликвидировали пожар. Пострадавших в результате происшествия не было.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что автомобилем «ИЖ 21251», принадлежащий местной жительнице, она не пользовалась с июня. В машине на момент возгорания отсутствовали аккумулятор и бензин.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники полиции Счастьенского района установили лиц, причастных к поджогу авто. Ими оказались двое жителей с. Нижнетеплое 20 и 17 лет.

Следователями в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», предстоит установить мотивы и способ совершения преступления.