109 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено 109 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – семнадцать, Рубежное – десять, Северодонецк – тридцать семь, Беловодск – два, Белокуракино – одно, Кременная – восемь, Марковка – одно, Меловое – пять, Попасная – шесть, Сватово – два, Станица-Луганская – семь, Старобельск – двенадцать, Троицкое- одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 29 371 случаях.

Выздоровели – 26953 (57 за последние сутки), лечатся – 1399 (202 – стационарно, 1197 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1294 ребенка до 17 лет. Из них выздоровели – 1187.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 22,2 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1019 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 сентября (09:00) в Украине 2310554 подтвержденных случая COVID-19, из них 54 251 летальный, 2218873 лица выздоровели. Всего проведено 12217031 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3615 новых случаев; летальных -76; осуществлено 60981 тестирования; выздоровели 1310 человек.