Волонтеры о ситуации на прифронтовой территории Луганщины: в Катериновке обстрелы слышны практически ежедневно уже 2-3 месяца

Мирные жители в районе города Золотое Луганской области в последние месяцы страдают от боевых действий.

Об этом в эфире проекту Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии из Горского Луганской области рассказали работники гуманитарных миссий в этом регионе.

По словам сотрудника гуманитарной миссии «Пролиска» Игоря Колосовского, больше всего страдают Новотошковка, Золотое-4, Хутор Вольный, Орехово и Катериновка, где обстрелы снова слышно почти каждый день.

«Почти каждый день здесь происходят обстрелы из тяжелого вооружения. Были и случаи ранения местных жителей. На самом деле, в последнее время ситуация сильно обострилась, и многие обращают на это внимание. Наша сотрудница живет в Катериновке, там обстрелы слышно практически ежедневно последние 2-3 месяца », – рассказал он.

«Я уже семь лет работаю с кризисными проблемами: их не становится меньше, а я бы сказала, даже больше, – рассказывает психолог местного центра реабилитации детей с инвалидностью и Центра Киево-Могилянской академии и Мальтийской кризисной службы Ирина Романенко. – Большое количество детей и взрослых обращаются со страхами и паническими атаками, причем раньше много лет у меня не было детей с ПА – только взрослые – а за последний год были. Я и моя 9-летний ребенок постоянно слышим обстрелы. Конечно, больше всего страдают Новотошковка, Золотое-3 и 4, в Горском и Золотом-1 слышат, но опасность не такая ».

Она добавила, что местные ограничены в передвижении.

«Сына я не пускаю в посадки, мы не останавливаемся на обочинах, я не отдыхаю в этих местах, невозможно здесь расслабиться», – рассказала Романенко.

Напомним, 8 сентября, в результате обстрела населенного пункта Трехизбенка пострадали дома мирных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. В прокуратуре области открыли уголовное дело.