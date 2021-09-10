Обстрел Трехизбенки: все нуждающиеся будут обеспечены жильем

Первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Алексей Смирнов вчера, 9 сентября, лично осмотрел дома в селе Трехизбенка, разрушенные в результате обстрела российско-оккупационных войск, и пообщался с местными жителями.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По его поручению, председатель Счастьенской райгосадминистрации Татьяна Новикова, Счастьенского районного совета Елена Коробка и руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец организовали обследование разрушенного жилья и оценку причиненного людям вреда.

Кроме того, местным органам власти и профильным департаментам облгосадминистрации поручено провести строительно-техническую экспертизу поврежденных жилых домов с целью установления возможной безопасной дальнейшей их эксплуатации и рассмотреть вопрос об оказании помощи жителям в восстановлении пострадавших в результате обстрела жилых домов и компенсации за разрушенное жилье.

Все, кто нуждается, будут обеспечены временным жильем.

Напомним, что вечером 8 сентября 2021 боевики совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки Счастьенской громады. Враг применил запрещенную минского договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенки было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома.