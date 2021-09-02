На внеочередном заседании ТКГ обсуждали обстрелы Авдеевки

1 сентября состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.



Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения.



“Позиция украинской делегации, которая заключается в том, что Подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение. Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению”, – сообщили в Украинской делегации.