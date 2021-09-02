На Донбассе ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ стреляли в направлении Золотого-4, Авдеевки, Новозвановки, Золотого-3, Причепиловки, Невельского, Широкино, Песок, Новолуганского.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня у Золотого-3. В результате атаки один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.



Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.