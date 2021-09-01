В Новоайдаре после капитального ремонта открыли ясли-сад

В поселке городского типа Новоайдар, что на Луганщине, открыли ясли-сад “Солнышко” после первого за время независимости Украины капитального ремонта.

Об этом Суспільному рассказала методист учебного заведения Вера Щирова.

В здании садика утеплили стены и чердак, заменили все окна, кровлю, установили пандус и тактильную плитку. Воспитатели, которых в заведении 14, убирали сад от мусора во время работ.

Ремонт начали в середине апреля, а завершили в августе.

“Здание у нас 1980 года, открылся детский сад, принял своих первых воспитанников в феврале 80-го года. Такого капитального ремонта у нас не было”, – говорит методист учебного заведения.

Дошкольное учреждение «Солнышко» после капитального ремонта

Сад отремонтировали по проекту “Социального развития инфраструктуры”, говорит представитель украинского фонда социальных инвестиций Екатерина Клименко.

“В 2019 году был объявлен конкурс и Новоайдарская поселковая громада приняла в нем участие. Сейчас ведутся работы по созданию жилья для ВПЛ и как вторичный объект в этом конкурсе выбрали детский сад ” Солнышко ” громадой и был представлен на этот конкурс”, – отметила Екатерина Клименко.

Ремонт профинансировало правительство Германии на сумму 5 500 000 гривен.

Садик рассчитан на 140 детей. В первый день заведение посетили 65 воспитанников.