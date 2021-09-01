В Новоайдаре после капитального ремонта открыли ясли-сад

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В поселке городского типа Новоайдар, что на Луганщине, открыли ясли-сад “Солнышко” после первого за время независимости Украины капитального ремонта. 

Об этом Суспільному рассказала методист учебного заведения Вера Щирова.

В здании садика утеплили стены и чердак, заменили все окна, кровлю, установили пандус и тактильную плитку. Воспитатели, которых в заведении 14, убирали сад от мусора во время работ.

Ремонт начали в середине апреля, а завершили в августе.

“Здание у нас 1980 года, открылся детский сад, принял своих первых воспитанников в феврале 80-го года. Такого капитального ремонта у нас не было”, – говорит методист учебного заведения.

Ремонт профинансировал правительство Германии. В Новоайдаре открыли ясли-сад "Солнышко"

Дошкольное учреждение «Солнышко» после капитального ремонта

Сад отремонтировали по проекту “Социального развития инфраструктуры”, говорит представитель украинского фонда социальных инвестиций Екатерина Клименко.

“В 2019 году был объявлен конкурс и Новоайдарская поселковая громада приняла в нем участие. Сейчас ведутся работы по созданию жилья для ВПЛ и как вторичный объект в этом конкурсе выбрали детский сад ” Солнышко ” громадой и был представлен на этот конкурс”, – отметила Екатерина Клименко.

Ремонт профинансировало правительство Германии на сумму 5 500 000 гривен.

Садик рассчитан на 140 детей. В первый день заведение посетили 65 воспитанников.