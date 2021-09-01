На Луганщине правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с арендой земли

Документирование преступной деятельности и задержание в порядке статьи 208 УПК Украины чиновника-организатора коррупционной схемы и его подельника осуществляли следователи Следственного управления ГУНП совместно с работниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, установлено, что руководитель одного из районных управлений Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в рамках своих служебных полномочий, обладая информацией о наличии свободных земельных участков на территории района, вместе с руководителем одного из коммерческих предприятий организовал коррупционную схему по передаче земельных участков в аренду фермерским хозяйствам.

Они предлагали местным фермерам за определенную ими плату взять в аренду земельные участки, гарантируя при этом беспрепятственное согласование и регистрацию технической документации по землеустройству, присвоение государственного кадастрового номера земельному участку и решения вопроса с руководством поселкового совета о передаче земельного участка в аренду.

Организатора коррупционной схемы и его помощника задержали на «горячем» именно во время получения ими за свои противоправные действия неправомерной выгоды в размере 2900 долларов США от фермера.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении и направлено ходатайство в суд о применении к ним меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.